السعودية: القنصل البريطاني يشارك في حياكة كسوة الكعبة (صور)

2022/04/24 | 20:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حرص القنصل العام البريطاني للمملكة المتحدة، سيف الدين أشر، على المشاركة في حياكة كسوة الكعبة المشرفة، وذلك خلال زيارته لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة.ورحب المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام أحمد السويهري، بالقنصل البريطاني والوفد المرافق له في بداية الزيارة، ثم أطلعهم على العرض المرئي بكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها بالمملكة ومراحل […]

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