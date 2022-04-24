قتلى ومفقودين بحادث في منجم للفحم جنوب بولندا

2022/04/24 | 20:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت شركة “جيه إس في” للتعدين، اليوم الأحد أن عدد القتلى في حادث منجم زوفيوفكا للفحم جنوب بولندا ارتفع إلى أربعة، فيما البحث مستمر عن ستة عمال مفقودين.وجاء في بيان للشركة أن “طبيبا أعلن وفاة عاملين..الحصيلة المأساوية للهزة ارتفعت إلى أربعة قتلى”.وتم العثور على جثتي العاملين الآخرين في وقت سابق […]

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