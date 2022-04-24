بالصور.. القنصل البريطاني في السعودية يشارك في حياكة كسوة الكعبة

2022/04/24 | 20:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آلية تطريز القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرًا كبيرًا من الحرفة والإتقان والجودة.

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