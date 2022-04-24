انتقاد مسرب ضد “ترامب” يعصف سياسياً بالجمهوريين

2022/04/24 | 20:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه الجمهوريون عاصفة سياسية جديدة ولّدتها تصريحات مسجلة لزعيمهم في مجلس النواب كيفين مكارثي، ينتقد فيها الرئيس السابق دونالد ترمب.وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» أكد مكارثي لزملائه الجمهوريين بعد أحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) أنه سيطلب من ترمب الاستقالة.وقد لا تكمن الإشكالية هنا في فحوى […]

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