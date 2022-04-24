إغلاق مراكز الاقتراع وبدء فرز الأصوات بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية

2022/04/24 | 20:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع أكدت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، إغلاق مراكز الاقتراع وبدء فرز الأصوات في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية".ذكرت الداخلية الفرنسية، أن "نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الثانية للرئاسيات الفرنسية بلغت 63,23% حتى الخامسة، في تراجع يتجاوز نقطتين مقارنة بنظيرتها في 2017 (65,30 في المئة)، ويعكس هذا الرقم أيضاً تراجعاً بنحو نقطتين عن النسبة التي سجلت في الدورة الأولى في العاشر من نيسان والتي بلغت 65,00 في المئة".وتعتمد فرنسا على النظام القديم في التصويت بانتخابات الرئاسة الذي يعتمد على أوارق التصويت والمظاريف الورقية، ولا يوجد هناك نظام التصويت المبكر أو التصويت عبر البريد".

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