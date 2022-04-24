وزير الزراعة: ضرورة استلام محصول الحنطة من الفلاحين داخل وخارج الخطة الزراعية

2022/04/24 | 20:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الأحد، على ضرورة استلام كامل محصول الحنطة من الفلاحين والمزارعين داخل وخارج الخطة الزراعية.

وذكر بيان لوزارة الزراعة، أن "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ترأس، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الوطني للبذور، لمناقشة الموضوعات التي تتعلق بالمجال الزراعي ضمن الخطة الزراعية للموسم الزراعي الشتوي الحالي".

وأضاف البيان، أن "الخفاجي أكد على ضرورة استلام كامل محصول الحنطة من الفلاحين والمزارعين داخل وخارج الخطة الزراعية وعدم الالتزام بالمساحات المقررة والغلة الزراعية والاستمرار بتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ عملية الحصاد والتسويق وذلك لضمان نجاح الموسم الزراعي الحالي وتأمين الأمن الغذائي للبلد".

وتابع، أنه "جرى خلال الاجتماع، مناقشة عملية استلام بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة، ومناقشة تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الإرشادية التنموية لبذور الرتب العليا للحنطة والخضار والفاكهة والزيتون، وبحث تحديد تسعيرة شراء بذور الشعير من المنتجين وأصناف الشلب".

وناقش المجلس كذلك، بحسب البيان، "تشكيل المجلس الأعلى للحبوب في العراق بالتنسيق مع وزارة التجارة، فضلاً عن توجيه الملاحظات لدائرة فحص وتصديق البذور حول موضوع تجديد إجازة معامل تنقية البذور".

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