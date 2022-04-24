اخماد حريق في شقق زيونة ببغداد

2022/04/24 | 20:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدث الآن..الدفاع المدني يخمد حريقاً طال إحدى شقق زيونة عند الطابق ثاني لاحدى البنايات بفعل فاعل من دون تسجيل اصابات بشرية.

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