الكرادة تذبح من جديد

2022/04/24 | 20:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم هادي جلو مرعي هادي جلو مرعي على مسافة من فندق بابل الشهير ولدت في ليلة باردة، كانت الكرادة والمناطق المتصلة بها كالزوية والجادرية جزءا من ملحمة واحدة، يشم قارؤها رائحة الرازقي الجوري والأوراد والأشجار العطرية.عندما كبرت وإبتعدت عنها، صرت أعود كأني أدخل الجنة من أبوابها الواسعة، وأعود لأشم تلك الروائح الزكية، وأقطع المسافة من […]

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