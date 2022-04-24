2022/04/24 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىدفعت التغيرات المناخية الطارئة في المناطق قرب الحدود العراقية – الايرانية شرق ديالى وخاصة مندلي الى تاجيل خروج احد اخطر انواع العقارب في العالم والمسمى بالجرار الذي تؤدي لدغاته الى ضحايا خاصة اذا لم يجري علاجهم بالسرعة الممكنة.وقال عضو مجلس ناحية مندلي السابق(90كم شرق بعقوبة) حيدر المندلاي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" الجرار وهو اشهر انواع العقارب في البيئة العراقية واخطرها في ذات الوقت بسبب لدغاته المميتة في بعض الاحيان يشكل ظهوره في مندلي وخاصة البساتين مع ارتفاع درجات الحرارة حالة استنثنائية وفريدة في ذات الوقت لان اعداده ليست قليلة ويمكن قتل عدة عقارات في جولة ليلية حارة".واضاف المندلاوي،ان" التغيرات المناخية الطارئة وعودة برودة الاجواء لمناطق الحدود ومنها مندلي دفعت الى تاجيل خروج الجرار الذي يكون خطرا على الاطفال خاصة في المناطق الزراعية وفقدنا بسببه العديد منهم في السنوات الماضية".واشار الى انه" مع حلول الصيف وارتفاع درجات الحرارة يتم وضع علاجات خاصة في المركز الصحي لضحايا لدغات عقارات الجرار من اجل انقاذ حياتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حدث طارئ يؤجل خروج "الجرار" ..هؤلاء ابرز ضحاياه في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حدث طارئ يؤجل خروج "الجرار" ..هؤلاء ابرز ضحاياه في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).