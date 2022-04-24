الأردنيون على موعد مع أطول عطلة في تاريخ المملكة

2022/04/24 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بات الأردنيون على موعد مع عطلة ستكون الأطول في تاريخ البلاد، حيث ستمتد 9 أيام لتشمل عيد العمال العالمي وعيد الفطر السعيد وعطل نهاية الأسبوع.

من جهته، أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، بيانا حدد فيه عطلة عيد الفطر السعيد اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق للثاني من مايو المقبل، وحتى مساء الخميس الموافق الخامس منه.

وقرر الخصاونة في وقت سابق، تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، يوم الأحد الأول من مايو لعام 2022، احتفاء بيوم "العمال" العالمي.

وأشارت مصادر إعلامية محلية، إلى أنه "إذا ما تم جمع عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، مع العطلة الرسمية التي تمتد لـ5 أيام، فإن الأردنيين على موعد مع عطلة تبدأ من يوم الجمعة المصادف 29 أبريل، وتنتهي مساء يوم السبت الـ7 من مايو المقبل، في أطول عطلة عرفتها المملكة".

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