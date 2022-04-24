الاحتلال يجرف أراضي فلسطينية ويعتقل طفلين بالضفة الغربية

2022/04/24 | 21:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… نفذت جرافات عسكرية إسرائيلية والمستوطنون، اليوم الأحد، عمليات تجريف لأراضٍ فلسطينية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب اعتقال طفلين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.وفي الأغوار الشمالية، جرفت آليات للمستوطنين أراضي فلسطينية في منطقة الفارسية؛ بهدف توسيع مستوطنة “سلعيت”، كما جرفت آليات إسرائيلية أراضي في قرية بورين جنوب […]

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