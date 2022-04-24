4 استطلاعات: ماكرون يهزم لوبان ويفوز بفترة رئاسية ثانية

2022/04/24 | 21:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت أربعة استطلاعات للرأي بفوز الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، على منافسته اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، في جولة الإعادة، الأحد بهامش مريح، وفق رويترز

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