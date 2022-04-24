2022/04/24 | 21:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري اليوم الأحد، إن عودة بعض المطلوبين للقضاء، جرى وفق صفقة سياسية، داعياً القضاء إلى مواجهتهم بـ “شجاعة”.وأضاف الشمري في بيان تلقت “ايرث نيوز” نسخة منه (24 نيسان 2022)، أنه “تراودت على مسامعنا انباء عن اعادة المطلوبين للقضاء الى العراق ان كانت صحيحة فانها تمت […]

ظهرت المقالة نائب عن دولة القانون بشأن “المطلوبين للقضاء”: عادوا من النافذة الضيقة! أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن دولة القانون بشأن “المطلوبين للقضاء”: عادوا من النافذة الضيقة!) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن دولة القانون بشأن “المطلوبين للقضاء”: عادوا من النافذة الضيقة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).