2022/04/24 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_المغربي همَستْ في أذني بخجل في البداية ثم كرَّرَتْ طلبها بإلحاح و جرأة أكبر فيما بعد إنها تقترح علي كتابة شيء ما عن الانتحار و تتوسلني للقيام بذلك رغم عناد لا مبالاتيلكن ماذا عساي أن أكتب عن الانتحار فجُل ما يمكن أن أقوله عنه قد قلته في سنة 2018 و لم أنشره لا فقط لأنه لم يكن معدا للنشر بل و أساسا لنفس السبب الذي دفعني لعدم الحديث عنه مجددا فواجبي كمناضل يلزمني بمحاربة الإحباط أما واجبي تجاه الحقيقة في ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن الانتحار - احمد المغربي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عن الانتحار - احمد المغربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).