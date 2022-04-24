الرأسمالية تبدع، لكن العمال لا - عذري مازغ

2022/04/24 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ سياق هذا العنوان لا يتعلق بالعمل بل بالاستغلال (النموذج، شركات النظافة).في القرن الماضي أغلب البلديات تتعاقد مع شركة تهتم بنظافة المدينة، تخصص سقفا ماليا معلوما في مناقصة ما وتفوز بها شركة معينة بعد تقديم ملفها في كيفية تدبير الشأن النظافي، كانت أغلب هذه الشركات تتوفر على جيش معين من عمال النظافة وكانت أعمالها في الغالب يدوية، عادة تخص البلديات ضريبة خاصة لهذا الأمر بها تدفع للشركة أرباحها واج ......





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