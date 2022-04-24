لا يكفر من يصرخ من شدة الألم! - أكرم شلغين

2022/04/24 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أكرم_شلغين قبل أي اعتبارات تتعلق بالهويات المكتسبة، نحن بشر من لحم ودم ومشاعر وكما عبر أحد شخوص شكسبير: " لنا أعين وأيدي وأعضاء وأبعاد وأحاسيس وعواطف وأهواء...نشعر بالبرد في الشتاء وبالحر في الصيف...وإن وخزتنا سننزف وإذا دغدغتنا فسنضحك...ولو سممتنا فسنموت..." بمعنى آخر، حين نمتلك صفات البشر فإننا نتصف بمواصفات معروفة ولا نستطيع موضعة أنفسنا خارجها. تملأ رأسي صور لمشاهد حية وأخرى متخيلة لما سمعته أو قرأته ......





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