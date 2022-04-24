انتخابات فرنسا.. لوبان تعترف بهزيمتها لصالح ماكرون

2022/04/24 | 21:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعترفت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا، اليوم الاحد، بهزيمتها في انتخابات الرئاسة الفرنسية لصالح إيمانويل ماكرون.وقالت لوبان ، في خطاب الاعتراف بالهزيمة، “مستمرون في مكافحة السياسية الاجتماعية لماكرون وملف الهجرة”.وأضافت قائلا: “سنبدأ الليلة “المعركة الكبرى” تمهيدا للانتخابات البرلمانية هذا العام”.ولفتت لوبان إلى أن عدد الأصوات “التاريخي” الذي أحرزناه […]

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لوبان تعترف بهزيمتها لصالح ماكرون أولاً على ايرث نيوز.

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