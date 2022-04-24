محافظة بغداد تطالب شركة مخابز بوضع مجسر للمشاة والاخيرة ترد بأن القرارات خارج القانون

2022/04/24 | 21:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحافظة: المهم هو أرواح المواطنين وعلى إدارة الإفران نصب المجسر.

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