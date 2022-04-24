2022/04/24 | 21:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني =============== بعد أن انطلقت وبإشراف قيادة العمليات المشتركة،السبت، قطعاتنا الأمنية الباسلة، بالمرحلة الثانية من عملية( الإرادة الصلبة) غربي البلاد.كانت النتائج ليومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين الاتي..تنفيذ ٣ عمليات انزال جوي والعثور على ١٢ وكرا و٢٢ عبوة ناسفة ومخبأ وراية لداعش و٢٨ قنبرة هاون مختلفة ومنزل مفخخ كما تم تدمير ٣ […]

ظهرت المقالة خلال يومين..



الاعلام الامني تعلن نتائج عملية (الإرادة الصلبة) أولاً على ايرث نيوز.

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