2022/04/24 | 22:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YGJlwuS0qNA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طبيبة "نسائية" تجري عملية مرارة !... شاهد ماذا حصل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طبيبة "نسائية" تجري عملية مرارة !... شاهد ماذا حصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).