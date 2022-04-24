الإعلام الأمني توجز نتائج عمليات الإرادة الصلبة ليومين

2022/04/24 | 22:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الأحد، نتائج عمليات الإرادة الصلبة في مرحلتها الثانية في يوميها الأوليين.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "بعد أن انطلقت وبإشراف قيادة العمليات المشتركة قطعاتنا الأمنية الباسلة، بالمرحلة الثانية من عملية (الإرادة الصلبة) غربي البلاد، كانت النتائج ليومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين الاتي: "تنفيذ 3 عمليات إنزال جوي والعثور على 12 وكرا و22 عبوة ناسفة ومخبأ وراية لداعش و28 قنبرة هاون مختلفة ومنزل مفخخ كما تم تدمير 3 نقاط رصد والعثور على مواد طبية مختلفة ودراجة نارية مفخخة وبندقية Ak وزرق، كما تم إلقاء القبض على 3 مطلوبين".وأضافت ان "هذه النتائج كانت ضمن محاور هذه العملية التي مازالت مستمرة لتحقيق أهدافها المرسومة"، مشيرة الى ان "قواتنا الأمنية البطلة وهي السيف القاطع للإرهاب أينما يكون، ستعمل بوتيرة عالية المستوى وتبادل للمعلومات فيما بينها من خلال الوكالات الاستخبارية لتحقيق الخطط الخاصة بهذه المرحلة".

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