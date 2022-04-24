الاسم جديد سيطرح قريباً.. تطورات ملف محافظ بابل على لسان نوابها بإشراف رئيس حكومة العراق – عاجل

2022/04/24 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بابل

كشف النائب عن محافظة بابل ياسر اسكندر وتوت، اليوم الاحد، عن تطورات ستشهدها المحافظة قريبا تخص منصب المحافظ بإشراف رئيس الوزراء.

وقال وتوت في حديث لـ(بغداد اليوم): "في اروقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بديلا للمحافظ الحالي حيث سيتم اختياره عن قريب وسط مداولات بين الكاظمي ونواب المحافظة على ذلك".

وبين وتوت ان "بابل مدينة محرومه وبسواعد أهلها سيعاد اعمارها وتختلف عجلة الاعمار فيها خلال الاربع سنوات المقبلة".

وكان النائب عن محافظة بابل امير المعموري كشف، في وقت سابق عبر بغداد اليوم عن اكتمال عمل اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن اداء محافظ المدينة حسن منديل مبينا ان اللجنة قررت بتقريرها طلب تغيير المحافظ .

وجمع عدد من نواب بابل تواقيع وقدموها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لغرض تغيير محافظ بابل لسوء الأداء ما دعا رئيس الوزراء لتشكيل لجنة تقيم اداء المحافظ ليصار بعدها اتخاذ قرار بشأن إقالته من عدمه .

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