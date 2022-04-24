ضبط عجلة لتهريب النفط في بابل

2022/04/24 | 22:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة نفط الوسط، اليوم الاحد، ضبط عجلة لتهريب النفط والقاء القبض على صاحبها في بابل.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيور، انه “حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، وحسب المعلومات الواردة من أمن الأفراد إلى مركز شرطة نفط بابل، تم إلقاء […]

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