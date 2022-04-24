ضبط 12 وكراً لـ'داعش' و22 عبوة ناسفة غربي العراق

2022/04/24 | 22:09 - المصدر: السومرية نيوز

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الإعلام الأمني تعلن ضبط 12 وكراً و22 عبوة ناسفة غربي العراق

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