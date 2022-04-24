التحليل النفسي وتطبيقاته المعرفية 7 - طلال الربيعي

2022/04/24 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي تفسيرات التحفيزأنتقل الآن إلى توضيح طبيعة تفسيرات التحفيز في نظرية التحليل النفسي من خلال مناقشة التحديات المفاهيمية التي يشكلها التركيز على الدوافع اللاواعية، والنظر في العلاقة بين الدافع والحاجة، وتوضيح التمييز بين الدوافع والاحتياجات، ومناقشة تأثير الدافع.



على العمليات المعرفية.



ثم أتناول مسألة الأنظمة التحفيزية التي تم التأكيد عليها وتحديدها على أنها أولية في "مدارس" أو نظريات التحل ......





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