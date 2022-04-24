السليمان: من استشعر بالخطر بدأ ينهق

2022/04/24 | 22:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمان: على شيوخ العشائر وسياسيين السنة ان يحددوا موقفهم من ممارسات الحلبوسي.

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