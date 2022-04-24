2022/04/24 | 22:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6QLIh5hT_jM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخطيب: نخشى من نزوح اخر بعد العودة لعدم تأمين البنية التحتية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخطيب: نخشى من نزوح اخر بعد العودة لعدم تأمين البنية التحتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).