2022/04/24 | 22:35 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | د. احمد زايد: التخلف يأخذ من التراث جوانبه غير العقلانية ويتجاوز الفكر النقدي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: RM7ZtWXVpyc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | د. احمد زايد: التخلف يأخذ من التراث جوانبه غير العقلانية ويتجاوز الفكر النقدي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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