رئيس الجمهورية يهنئ ماكرون بانتخابه رئيسا لفرنسا

2022/04/24 | 22:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، إيمانويل ماكرون بانتخابه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية.

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