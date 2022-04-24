يضطر لاستئجارها.. البيت الأبيض بـ

2022/04/24 | 22:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمتلئ البيت الأبيض بالعديد من الأواني الفضية التي تستخدم أثناء المناسبات التي يقيمها الررؤساء الأميركيون لضيوفهم ورغم ذلك، هناك نقص كبير في الكؤوس المصنوعة من الكريستال

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