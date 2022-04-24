رئيس الجمهورية يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

2022/04/24 | 22:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، إيمانويل ماكرون بانتخابه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية.وكتب صالح في تدوينة على “تويتر” تابعتها إيرث نيوز، “اهنئ الصديق إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا الشريك المهم للعراق، متمنياً له النجاح وللشعب الفرنسي التقدم والازدهار”.وأضاف “هي مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات التي تجمع الشعبين […]

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