الدفاع المدني يخمد حريقاً في مجمع زيونة السكني ببغداد

2022/04/24 | 23:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اخماد حريق في مجمع زيونة السكني في بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق بسيط اندلع بمدخل شقة في الطابق الثاني بمجمع شقق زيونه السكني ببغداد مساء هذا اليوم".واضافت، أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث واخمدت نيران بسيطة اندلعت عند مدخل باب الشقة وحسب ادعاء صاحب الشقة تكررت الحالة للمرة الثالثة وبشكل متعمد على أثر ذلك تم فتح تحقيق من قبل الجهات الامنية وعضوية الدفاع المدني لمعرفة المتسبب بالحادث" .

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