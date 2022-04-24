بينيت: بايدن يعتزم زيارة إسرائيل في الأشهر المقبلة

2022/04/24 | 23:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل دعوة لزيارة إسرائيل "في الأشهر المقبلة".

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