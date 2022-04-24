العمل تصدر توضيحاً بشأن استثناء فئات لذوي الإعاقة من الفحص الطبي السنوي

2022/04/24 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، توضيحا يخص استثناء بعض الحالات الطبية لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من الفحص الطبي السنوي.وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لكثرة الاستفسارات التي وردت ضمن الصفحة الرسمية للهيئة وبعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص استثناء بعض حالات الطبية لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من الفحص الطبي السنوي حيث، نود الاشارة ان هذه الحالات تعتبر من الاعاقات الظاهرية لاتحتاج لاعادة الفحص السنوي بعد اكتسابه الدرجة القطعية عند احالتها للجان الطبية ولمرة واحدة".وتابع: "الاستثناء يخص المشمولين باجازة التفرغ الوظيفي الذين يتم إعادة فحص المعاق سنويا لغرض تجديد الاجازة فضلا عن وجود حالات شديدة العوق الهيئة تعمل على إضافة منها ضمن الاستثناء بالتنسيق مع وزارة الصحة".

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