اخماد حريق متعمد طال شقة للمرة الثالثة في بغداد

2022/04/24 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، بإخماد حريق متعمد طال شقة للمرة الثالثة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن فرقها "تمكنت من اخماد حادث حريق بسيط اندلع بمدخل شقة في الطابق الثاني بمجمع شقق زيونه السكني ببغداد مساء هذا اليوم".

وأضاف البيان: "حسب ادعاء صاحب الشقة تكررت الحالة للمرة الثالثة وبشكل متعمد".

وأكدت المديرية، "فتح تحقيق من قبل الجهات الامنية وعضوية الدفاع المدني لمعرفة المتسبب بالحادث".

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