بغداد: لا يوجد اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال العراق

2022/04/24 | 23:05 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إطلاق أنقرة هجوماً جديداً شمال العراق الاثنين الفائت، نفت وزارة الخارجية العراقية وجود أي اتفاق مع تركيا أو أساس قانوني يتيح لها التوغل شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، الأحد، إن تركيا "تنفذ انتهاكات مستمرة غير مبنية على أي أساس قانوني أو اتفاق بين البلدين وتتذرع بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس وهذا لا يمكن تطبيقها دون وجود موافقة عراقية رسمية".

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كما أوضح أن وزير الخارجية فؤاد حسين عرض خلال جلسة للبرلمان الأحد ملف وجود حزب العمال الكردستاني في العراق منذ عام 1984، نافياً وجود اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال البلاد، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

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