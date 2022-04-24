ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية متقدما على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان

2022/04/24 | 23:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء الأحد،

بأن الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل

ماكرون فاز في الانتخابات الرئاسية.

وقالت إن ماكرون تحصل على 58.2% من

الأصوات في الجولة الثانية من

الانتخابات الرئاسية، في

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