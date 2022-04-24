بكمين محكم الحشد الشعبي يلقي القبض على (6) مطلوبين غرب الانبار

2022/04/24 | 23:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكمين محكم تمكن الحشد الشعبي اليوم

الاحد خلال عملية الارادة الصلبة من

القاء القبض على ستة مطلوبين في منطقة

العمليات الجارية الان غرب محافظة

الانبار."

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم

مصلح " لوكال

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