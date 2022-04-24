2022/04/24 | 23:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاحد، بسقوط ثلاث قنابر هاون في احدى قرى محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاث قنابر هاون مجهولة المصدر سقطت مساء اليوم ضمن احدى قرى داقوق في كركوك".

وأضاف المصدر أنه "حتى الان لم ترد معلومات عن وجود اصابات ام لا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط ثلاث قنابر هاون في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط ثلاث قنابر هاون في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).