2022/04/24 | 23:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / حذرت النائبة عالية نصيف، اليوم الأحد، من ما اسمتها محاولة لسلطة الطيران المدني لإقناع مجلس الوزراء بإجراء تعديلات قانونية تتيح لها التعاقد مع شركات وهمية، مشيرا إلى أنها “لن توفر الأمن لمطار بغداد”.وقالت نصيف في بيان تلقته إيرث نيوز “من جديد يسعى بعض ضعاف النفوس في سلطة الطيران المدني الى التلاعب […]

ظهرت المقالة “لن توفر الأمن لمطار بغداد”..



نصيف: فاسدون يسعون للتعاقد مع شركات وهمية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“لن توفر الأمن لمطار بغداد”.. نصيف: فاسدون يسعون للتعاقد مع شركات وهمية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“لن توفر الأمن لمطار بغداد”.. نصيف: فاسدون يسعون للتعاقد مع شركات وهمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).