السودان.. 168 قتيلا في أعمال عنف جديدة بإقليم دارفور

2022/04/24 | 23:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قتل، اليوم الأحد، 168 شخصا، بينهم 6 معلمين، وأصيب العشرات في أحدث عمليات عنف دامية تشهدها منطقة كرينك في إقليم دارفور بغرب السودان، المنهك بالصراعات الأهلية.وقالت منسقية معسكرات النازحين في الإقليم إن الوضع الأمني بات “صعبا ومترديا، في ظل الهجمات المتواصلة ضد السكان واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة”.وأوضح آدم رجال، […]

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168 قتيلا في أعمال عنف جديدة بإقليم دارفور أولاً على ايرث نيوز.

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