2022/04/24 | 23:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن مصرف الرافدين، توزيع رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر آيار.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر آيار".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهر آيار المقبل 2022.وقالت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الدائرة وبإشراف مباشر من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبدالستار، استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها لصرفها ابتداءً من عصر يوم الاربعاء الموافق 2022/4/27 مع صرف عيدية قدرها 100 الف دينار".

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