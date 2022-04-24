أول تعليق عراقي بعد فوز ماكرون بولاية ثانية

2022/04/24 | 23:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد،

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بمناسبة اعادة انتخابه لولاية ثانية.





وقال صالح في تغريدة على "تويتر"، "اهنئ

الصديق ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه

رئيساً لفرنسا الشري

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