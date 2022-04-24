احتراق عجلة تحمل صواريخ كانت تنوي استهداف قاعدة زليكان التركية

2022/04/24 | 23:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باحتراق عجلة تحمل صواريخ كانت تنوي استهداف قاعدة زليكان التركية.واضاف المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “لم تعرف حتى الان اسباب الحادث اذا كان استهدافها نتيجة قصف مجهول او خلل فني في منظومة الصواريخ”.

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