بعد إعلانه الفوز.. ماكرون يوجه كلمة للفرنسيين

2022/04/24 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، فوزه بانتخابات الرئاسة في بلاده لخمس سنوات جديدة، مضيفا أنه "لم يعد مرشحا، بل رئيس جميع الفرنسيين".

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