احتراق سيارة تحمل صواريخ قرب قاعدة 'زليكان'

2022/04/24 | 23:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأحد، باحتراق سيارة تحمل صواريخ قرب قاعدة "زليكان" التركية في نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عجلة تحمل صواريخ كانت تنوي استهداف قاعدة زليكان التركية تعرضت للاحتراق مساء اليوم".

وأضاف المصدر أنه "لم تعرف حتى الان اسباب الحادث اذا كان استهدافها نتيجة قصف مجهول او خلل فني".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الأحد، بسقوط صواريخ قرب معسكر تركي في محافظة نينوى.

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