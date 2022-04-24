رئيس السلفادور يطلب تمديد حالة الطوارئ لمكافحة العصابات في بلاده

2022/04/24 | 23:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طلب رئيس السلفادور نجيب بوكيلي من كونغرس بلاده تمديد العمل بمرسوم الطوارئ الخاص بمكافحة العصابات لمدة شهر آخر.واستخدم بوكيلي سلطات الطوارئ في احتجاز نحو 16 ألف شخص يشتبه بانتمائهم للعصابات، بعد سلسلة جرائم قتل شهدتها البلاد في مارس الماضي.واستمرت حالة الطوارئ 30 يوما، وأقرها الكونغرس أواخر مارس الماضي، وهي تقيد الحق […]

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