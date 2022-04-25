قصف صاروخي ضد القاعدة التركية بالموصل ومقتل قائدين في الحشد الشعبي بالانبار

2022/04/25 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل‭ – ‬الانبار‭ -‬الزمان‭ ‬ تعرضت‭ ‬مدينة‭ ‬بعشيقة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬الأحد،‭ ‬إلى‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬كان‭ ‬متجها‭ ‬نحو‭ ‬قاتعدة‭ ‬زيلكان‭ ‬للجيش‭ ‬التركي‭ ‬التي‭ ‬اخطأتها‭ ‬الصواريخ‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭..‬ وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬إن‭ ‬“نحو‭ ‬6‭ ‬صواريخ‭ ‬سقطت‭ ‬على‭ ‬ناحية‭ ‬بعشيقة،‭ ‬دون‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬خسائر”‭.‬ وأضاف‭ ‬أن‭ ‬“مصدر‭ ‬الاطلاق‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬قرية‭ (‬عمر‭ ‬قابجي‭)‬”‭.‬ فيما‭ ‬تتواصل‭ ‬العملية‭ ‬الأمنية‭ […]

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