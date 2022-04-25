السعودية وأمريكا.. مَن فشل في الاختبار؟

2022/04/25 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تُخطىء‭ ‬العين‭ ‬الخط‭ ‬البياني‭ ‬التنازلي‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬السعودية‭ ‬الامريكية،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انّ‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية‭ ‬انها‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬امن‭ ‬حلفائها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬مباشرة‭ ‬نحو‭ ‬السعودية‭.‬ الرياض‭ ‬في‭ ‬منعطف‭ ‬تاريخي‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى،‭ ‬ولعلها‭ ‬اضطرت‭ ‬أن‭ ‬تفصح‭ ‬عن‭ ‬موقف‭ ‬واضح‭ ‬لها‭ […]

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