ترحيب‭ ‬أوربي‭ ‬واسع‭ ‬بإعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬ماكرون‭ ‬رئيسا ‬لفرنسا‭ ‬

2022/04/25 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل‭- ‬روما‭ -‬باريس‭ -‬الزمان‭ ‬ أعيد‭ ‬الأحد‭ ‬انتخاب‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬رئيسا‭ ‬لفرنسا‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬منافسته‭ ‬من‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬مارين‭ ‬لوبن،‭ ‬بحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬أولى‭ ‬نشرتها‭ ‬مراكز‭ ‬الاستطلاع‭.‬ وحصد‭ ‬ماكرون‭ ‬الوسطي‭ ‬الليبرالي‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬57،6‭ ‬و58،2‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الاصوات‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬مرشحة‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬التي‭ ‬حازت‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬41‭,‬8‭ ‬و42،4‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ […]

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