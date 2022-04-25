2022/04/25 | 00:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بروكسل- روما -باريس -الزمان أعيد الأحد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبن، بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع. وحصد ماكرون الوسطي الليبرالي ما بين 57،6 و58،2 في المئة من الاصوات متقدما على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41,8 و42،4 في المئة من […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترحيب أوربي واسع بإعادة انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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